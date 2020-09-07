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понедельник, 07 сентября 2020 20:18

У 3-летней девочки сгорело пол тела, пока ее пьяная бабушка спала

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У 3-летней девочки сгорело пол тела, пока ее пьяная бабушка спала
В Днепре спасают 3-летнюю Евгению, которая получила ожоги более половины тела во время пожара в доме у бабушки. Фото: facebook.com/Александра Сова-Тимощенкова

В Днепре спасают 3-летнюю Евгению, которая получила ожоги более половины тела. Обгорела во время пожара в доме у бабушки, которая спала пьяная.

Девочка находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких. Никаких прогнозов относительно состояния ребенка медики не дают. Маленькая выдержала уже вторую операцию. Медики снимают обгоревшие ткани, чтобы накрыть раны искусственной кожей.

"На момент поступления - ожоговый шок с крайней степенью тяжести. Есть еще и термическое повреждение дыхательных путей. Большое количество пепла удалили из дыхательных путей", - рассказывает заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров, передает ТСН.

Ребенка вынесли из огня соседи. Ее бабушка выскочила на улицу, поэтому не пострадала.

"Сонная была, я вообще ничего не поняла. А пламя уже было до потолка. Я смотрю, я знаю, что она должна быть в спальне, на кровати. А на кровати ее нет. Она залезла в щель", - вспоминает бабушка ребенка Татьяна Ухватова.

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Женя - вторая из 4-х детей у матери. В полиции говорят, что эта семья на учете и уже были протоколы за ненадлежащее обращение с детьми.

"Открыто уголовное производство за злостное невыполнение родителями своих обязанностей. Бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мать оставила ребенка на несколько дней у бабушки, зная, что она злоупотребляет спиртным", - говорит пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Женю она отправила в гости к бабушке, а сама осталась с тремя детьми дома, чтобы легче было справиться с хлопотами. Многодетная мать-одиночка объясняет, так делала регулярно, а пожар считает трагическим стечением обстоятельств.

Спасать маленькую помогают волонтеры и неравнодушные. Потому что у матери средств на лечение нет. Медики надеются спасти жизнь Евгении. И даже при большом успехе ребенок будет в реанимации не менее месяца.

В Запорожье умерла 7-летняя Дарья Кучерявая из села Миролюбовка Синельниковского района Днепропетровской области. Девочку привезли с ожогами 65% кожи. Брат толкнул ее на печку, от чего загорелась одежда. Медики 10 дней боролись за ее жизнь.

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