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четверг, 28 января 2021 09:15

У 17-летнего парня во время урока остановилось сердце

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У 17-летнего парня во время урока остановилось сердце
В Запорожье в 17-летнего парня во время урока остановилось сердце. Фото: dw.com

В Запорожье 17-летний парень в школе потерял сознание, до приезда "скорой" уже не дышал. Медикам удалось его реанимировать.

Произошло это 27 января, сообщил директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.

"17-летний парень потерял сознание. До приезда бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. 40 минут реанимации, дефибрилляция, живой, слава Богу", - отметил Малашенко.

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Прогнозы делать еще рано, по его словам, парень находится в реанимации.

Инцидент произошел на уроке физкультуры в школе №15, сообщает местный Telegram канал "Это Запорожье". До приезда "скорой" первую помощь парню оказывала школьная медсестра.

На уроке физкультуры в школе села Хряцка Герцаевского района Буковины умер 14-летний Марьян Минзату. У него остановилось сердце. В тот день восьмиклассники сдавали бег на 60 м. Марьян Минзату пробег 50 м, потерял сознание и упал.

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