У 12-летней девочки из Закарпатья подтвердили полиомиелит

В Закарпатской области у 12-летней девочки подтвердили полиомиелит. Фото: carpathia.gov.ua

В Закарпатской области у 12-летней девочки из Тячивского района подтвердили полиомиелит.

Ребенка госпитализировали в неврологическое отделение областной инфекционной больницы. У девочки парализована нога, сообщила заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева, пишет Суспільне.

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По данным медиков, в семье заболевшей воспитывают троих детей. Все они не вакцинированы от полиомиелита. К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки.

Ее соседи, одноклассники и другие контактные люди обследованы, диагноз не подтвердили.

6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 17-месячного ребенка из Ровенской области. Родители отказывались от обязательной вакцинации из-за религиозных убеждений. Во время обследования семьи, воспитывающей 10 детей, вирус обнаружили еще у шести. Впоследствии власти региона анонсировали вакцинальную кампанию против недуга для жителей области до 5 лет. Непривитых детей не будут пускать в учебные заведения.