"Ты что, "мусорской" - представитель омбудсмена побил ногами охранника

Представитель Денисовой избил охранника в ресторане на Донбассе. Фото: pexels.com

Представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский избил охранника одного из ресторанов Святогорска Донецкой области.

Ситуация произошла 5 декабря Охранник сказал, что в карантин ресторан работает до 22:00. Лисянский поэтому набросился на охранника, сообщил политолог Михаил Чаплыга.

"Представитель Денисовой попросил еще 15 минут "на коня", которые превратились в 1,5 часа. Тогда охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) подошел к представителю Денисовой и попросил немедленно покинуть заведение, так как действуют ограничения по работе. Конечно же сообщил, что вызовет полицию", - отметил Чаплыга.

В ответ Лисянский начал кричать: "Ты что, "мусорской", ты "мусоров" собрался вызвать, ты меня мусором назвал, что ли?" После этого повалил охранника на пол и начал бить ногой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова объявила служебную проверку и отстранила Лисянского от должности на время ее проведения.

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"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае. Сейчас мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период. По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметила Денисова.

Пострадавший сотрудник заведения на больничном. Лисянскому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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