Тушили только на бумаге - спасателя обвинили в бездействии во время машстабных пожаров

По данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали Фото: dbr.gov.ua

ГБР сообщил о подозрении руководителю одного из отделов ГСЧС на Луганщине, который подстрекал к искажению информации о тушении пожаров, произошедших в начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области.

По данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Для "прикрытия" должностных лиц ГСЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, вроде привлеченных к работе", - говорится в сообщении.

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"Для "прикрытия" должностных лиц ГСЧС от дисциплинарной, уголовной или иной установленной законом ответственности за возможное небрежное отношение к своим служебным обязанностям, инспекторы территориальных подразделений ГСЧС вписывали в официальные документы сведения о руководителях тушения пожара, а также о силах и средствах, вроде привлеченных к работе", - говорится в сообщении.

Если вину чиновника докажут - ему грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

6 июля в Новоайдарском районе Луганской области в ​​нескольких местах вспыхнул лес. Ориентировочный размер убытков только от потери лесных насаждений в Луганской обл. составляет более 450 млн грн.

В результате пожара пострадали 76 домов, ни один из них не застрахован. Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве. Уничтожено полностью 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 "Озеро волк" Новоайдарского района.