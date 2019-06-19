Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1062
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4149
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1377
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 270
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7533
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1890
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
4
4
3
3
4
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1953
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3132
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5454
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 531
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 11:30

Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка

  Комментировать

Автор: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
  Предварительно, причиной пожара стал поджог.
Предварительно, причиной пожара стал поджог.

Под Харьковом загорелась временная свалка площадью около 1200 кв. м.

Об этом сообщают в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Событие случилось 18 июня в городе Марефе. О пожаре сообщили около 17:00. На момент звонка площадь возгорания составила около 400 кв. м.

Автор: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
  Предварительно, причиной пожара стал поджог.
Предварительно, причиной пожара стал поджог.

На место направили 4 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах. Потом добавили еще 5 единиц коммунальной техники и бульдозер.

Территория была задымленной, а огонь быстро распространялся. В 21:00 спасателям удалось локализовать пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве - озвучили предостережения

Сейчас ситуация под контролем. Пожарные до сих пор тушат очаги тления. Инженеры рекультивируют мусор и проливают его водой. Жертв и пострадавших нет.

Предварительно, причиной возгорания мог стать поджог.

В селе Макуховка Полтавской области 22 мая тушили свалку 39 ч. Выгорело 800 кв. м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 93930
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 72455
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 54529
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 6 Просмотров: 35767
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 33464
Происшествия
Обыски по делу убийства Гандзюк проводят у еще одного бывшего чиновника
Обыски по делу убийства Гандзюк проводят у еще одного бывшего чиновника Просмотров: 207
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил женщину - она в критическом состоянии
4
 Просмотров: 1044
Назревает кровопролитие: вокруг аграрного кооператива продолжается противостояние
Назревает кровопролитие: вокруг аграрного кооператива продолжается противостояние Просмотров: 837
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
В ДТП с оперуполномоченным погибла семья
4
 Просмотров: 468
В столичном озере нашли труп мужчины
В столичном озере нашли труп мужчины Просмотров: 567
Больше всего комментируют
26
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
24
У каких партий больше шансов попасть в Раду
16
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
12
Тимошенко срочно нужны выборы
6
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1036
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua