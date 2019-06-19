Тушат пожар больше 10 часов: загорелась свалка

Автор: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Предварительно, причиной пожара стал поджог.

Под Харьковом загорелась временная свалка площадью около 1200 кв. м.

Об этом сообщают в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Событие случилось 18 июня в городе Марефе. О пожаре сообщили около 17:00. На момент звонка площадь возгорания составила около 400 кв. м.

Автор: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области Предварительно, причиной пожара стал поджог.

На место направили 4 оперативные пожарно-спасательных отделения на автоцистернах. Потом добавили еще 5 единиц коммунальной техники и бульдозер.

Территория была задымленной, а огонь быстро распространялся. В 21:00 спасателям удалось локализовать пожар.

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Сейчас ситуация под контролем. Пожарные до сих пор тушат очаги тления. Инженеры рекультивируют мусор и проливают его водой. Жертв и пострадавших нет.

Предварительно, причиной возгорания мог стать поджог.

В селе Макуховка Полтавской области 22 мая тушили свалку 39 ч. Выгорело 800 кв. м.