Туман сковал всю Украину - спасатели предупреждают об опасности

Через туманы по всей Украине спасатели предупреждают об опасности. Фото: pixabay

Спасатели объявили на 5 января первый уровень опасности почти во всех регионах Украины.

Причиной стал густой туман, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Повсюду ночью и утром видимость будет 200-500 метров, поэтому не исключены нарушения в движении транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холод и снег будет чередоваться с теплом: народный синоптик дал прогноз на весну

Согласно классификации Укргидрометцентра, такая погода может быть опасной для людей и инфраструктуры. Спасатели советуют быть внимательными и проверять информацию о состоянии погоды.

Укргидрометцентр сообщает также, что морозов сейчас не будет по всей Украине. Осадки возможны в западных, северо-западных и юго-западных областях.

В Киева 5 января осадков не предвидится. Днем 1-3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.