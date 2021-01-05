Будет ли зимней погода накануне Святвечера

5 января в Украине ожидается облачная погода. На западе и в центре - дожди со снегом. Фото: pixabay.com

Во вторник, 5 января, в Украине ожидается облачная погода.

В западных и центральных областях ожидаются дожди, местами мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холод и снег будет чередоваться с теплом: народный синоптик дал прогноз на весну

Температура воздуха днем ​​1-7 градусов тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до 4-6 градусов. В Карпатах местами 2-4 градуса мороза. Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

В Киева 5 января осадков не предвидится. Днем 1-3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца тепла, со снего-дождями, вторая - морозная с частыми снегопадами.