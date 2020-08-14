Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти

На автодороге Одесса - Белгород-Днестровский неподалеку от промтоварного рынка нашли тело молодой женщины. Фото: facebook.com/gunp.odessa

Полицейские установили личность женщины, которую нашли мертвой на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка.

Погибшая - 29-летняя одесситка. Также установлена ​​причина смерти женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается. Полицейские разыскивают причастных к гибели женщины.

Ночью 14 августа на автодороге Одесса - Белгород-Днестровский, неподалеку от промтоварного рынка, нашли тело молодой женщины. Полицейские не исключают ДТП. Поскольку на теле женщины обнаружили характерные повреждения.