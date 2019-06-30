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воскресенье, 30 июня 2019 18:10

Труп ребенка в чемодане: в полиции сообщили новые подробности

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В Черновицкой и других областях продолжают розыск 22-летней Анны Пилявской. Ее 2-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине города.

Автор: cv.npu.gov.ua
  В Черновицкой и других областях продолжают розыск 22-летней Анны Пилявский. Ее 2-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине города
В Черновицкой и других областях продолжают розыск 22-летней Анны Пилявский. Ее 2-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине города

Известно, что Анна Пилявская приехала в Черновцы примерно месяц назад и проживала вместе с сыном в арендованном жилье. Также установлено, что в ночь на 27 июня женщина самостоятельно принесла чемодан с телом сына на место, где его нашли прохожие, сообщил заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Александр Чубей.

Полицейские обошли все дома в районе, где нашли чемодан и где жила женщина. Опросили жителей, изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для расследования.

Автор: cv.npu.gov.ua
  В Черновицкой и других областях продолжают розыск 22-летней Анны Пилявский. Ее 2-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине города
В Черновицкой и других областях продолжают розыск 22-летней Анны Пилявский. Ее 2-летнего сына нашли мертвым в чемодане на окраине города

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"То, что разыскиваемая может иметь при себе охотничье ружье - неправда. Также не соответствуют действительности и слухи о многочисленных следах побоев, которые, якобы, были на теле ребенка. Во время судебно-медицинской экспертизы на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти. Для установления причин смерти назначены дополнительные исследования и экспертизы - трасологическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая для анализа изъятых вещественных доказательств", - добавил начальник управления уголовного розыска ГУНП Александр Раренко.

Полицейские проводят следственные действия с участием родителей Анны Пилявскоий, которые приехали в Черновцы.

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Сообщение о страшной находке поступило в 21 час 27 июня. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

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