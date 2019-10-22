Труп неизвестного с перерезанным горлом месяц лежал в подвале многоэтажки

В подвале многоэтажки в Одессе нашли труп неизвестного мужчины с резаными ранами на шее. Фото - Волынь24

В подвале многоэтажки в Одессе нашли труп неизвестного мужчины. На шее эксперты обнаружили резаные раны.

Тело пролежало в подвале не менее месяца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В подвале многоэтажного жилого дома в Киевском районе Одессы обнаружен труп неизвестного мужчины 35-45 лет. Тело покойного было накрыто одеялом. По предварительной информации, давность наступления смерти - ориентировочно один месяц. Причины смерти установит экспертиза, однако при предварительном осмотре на теле покойного были обнаружены резаные раны шеи", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливается личность потерпевшего и обстоятельства его смерти.

В Мариуполе Донецкой области в недострое у одного из местных рынков нашли труп мужчины. На теле покойного обнаружили гематомы, а также переломы костей черепа в районе лица.