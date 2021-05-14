Труп неделю пролежал в диване

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе убили и ограбили 60-летнего мужчину.

Подозреваемых задержали. Это 26-летний житель Николаевского района, его 30-летняя подруга из Ивано-Франковской области и их 37-летний сообщник, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемые познакомились с потерпевшим в городском парке. Выразив гостеприимство, одессит пригласил их к себе домой и начал угощать. Между хозяином и гостем возникла ссора, которая закончилась тем, что младший мужчина ремнем задушил старшего, а тело спрятал в диван. Оставляя чужую квартиру, подозреваемый прихватил от нее ключ. А на следующий день с этой же знакомой и ее 37-летним приятелем из Волынской области вернулся за бытовой техникой", - рассказали в полиции.

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Продав похищенное имущество, преступники скрылись в Киеве, где их и задержали.

Тело убитого в диване нашли 7 мая, сообщают местные СМИ. Там убитый пролежал минимум неделю.

Всем троим сообщено о подозрении в краже, а младшему - еще и в умышленном убийстве, добавили в полиции. Суд взял подозреваемых под стражу.

В Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном убили 67-летнего мужчину. Его тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта.