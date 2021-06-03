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четверг, 03 июня 2021 10:19

Трухлявые поручни и маленькая табличка: на водопаде, где погиб школьник, травмировались и раньше

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Трухлявые поручни и маленькая табличка: на водопаде, где погиб школьник, травмировались и раньше
На Львовщине в водопаде погиб шестиклассник, который приехал на экскурсию. Фото: lv.dsns.gov.ua

После гибели шестиклассника в селе Каменка Львовской области доступ к водопаду не закрыли.

Он пользуется спросом у туристов. Туда постоянно приезжают экскурсии, в том числе и школьные.

Полиция уже допросила директора заповедника, в котором расположен водопад. Классную руководительницу допросить пока не удалось, потому что после трагедии она оказалась в реанимации - получила психоэмоциональную травму, говорится в ТСН.

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Как отмечается, посещение заповедника Святые Бескиды и самого водопада стоит денег, однако особых мер безопасности там нет. Посетителей защищают трухлявые поручни, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка, которую почти невозможно прочитать, с предупреждением, что скользко. Местные говорят, что там не впервые травмируются и дети, и взрослые. Но это не останавливает туристов. В частности, группы с детьми.

По факту трагедии открыто уголовное производство. Виновникам грозит до пяти лет заключения.

Трагедия произошла днем ​​2 июня. На водопад в село Каменка приехали два класса школы №82 Львова. Всего - 44 ребенка, их сопровождали трое учителей и двое родителей. 12-летний Артем хотел сделать селфи, но поскользнулся на мокром камне и упал. Ему на помощь бросились взрослые, но спасти мальчика не удалось. Медики лишь констатировали смерть.

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