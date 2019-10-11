В Черкассах троллейбус сбил ребенка.
Авария произошла на улице Черновола 11 октября, сообщает пресс служба патрульной полиции Черкасской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Момент гибели сестер под Киевом попал на камеры
По словам водителя троллейбуса, ребенок внезапно выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
Медики осмотрели мальчика и госпитализировали его в больницу.
Жизни ребенка ничего не угрожает. Патрульные вызвали следователя по делам ДТП, опросили свидетелей и обеспечили охрану места происшествия.
9 октября в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской произошла авария на пешеходном переходе.
Водитель на внедорожнике Mazda сбила женщину. Мать чудом успела оттолкнуть ребенка.
Комментарии