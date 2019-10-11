Ребенок перебегал дорогу на красный свет. Фото: radiotrek.rv.ua

В Черкассах троллейбус сбил ребенка.

Авария произошла на улице Черновола 11 октября, сообщает пресс служба патрульной полиции Черкасской области.

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По словам водителя троллейбуса, ребенок внезапно выбежала на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Медики осмотрели мальчика и госпитализировали его в больницу.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Патрульные вызвали следователя по делам ДТП, опросили свидетелей и обеспечили охрану места происшествия.

9 октября в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской произошла авария на пешеходном переходе. Водитель на внедорожнике Mazda сбила женщину. Мать чудом успела оттолкнуть ребенка.