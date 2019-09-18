Троих человек застрелили на заправке: первые подробности и фото

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18 сентября в Николаеве на автозаправочной станции застрелили трех ее работников.

Тела обнаружили около 12:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и криминалисты. Среди первых версий - ограбление и личный конфликт.

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Все обстоятельства преступления устанавливаются. В Николаеве ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

Следователи открыли уголовное производство. Больше информации о погибших обещают сообщить позже.

18 сентября в поселке Акимовка Запорожской области расстреляли заместителя главы местной ОТО Дмитрия Кириллова. Следователи рассматривают несколько версий убийства.