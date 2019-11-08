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пятница, 08 ноября 2019 10:50

Трое таксистов-россиян до смерти забили пассажира, потому что не заплатил

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Трое таксистов-россиян до смерти забили пассажира, потому что не заплатил
Момент драки. Фото: Обозреватель

В Нижнем Новгороде в России трое таксистов избили пассажира, который отказался платить.

От полученных травм пострадавший скончался, сообщили в Обозреватель.

По известной информации, таксист отвез клиента в нужное последнем месте. Однако пассажир отказался платить. Таксист в ответ нажал кнопку SOS, которой вызвал коллег. После их прибытия началась драка.

Информацию о задержании злоумышленников устанавливают.

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Коминтерновский райсуд Одесской области арестовал без права на залог 15-летнего Кирилла Оленича. Подозревают, что 2 ноября он пытался изнасиловать, избил и задушил знакомую 14-летнюю Дарину Дробот из поселка Котовского в Одессе.

В тот день оба подростка отдыхали с друзьями в лесу вблизи города. Дарина с Кириллом пошли прогуляться и долго не возвращались. Около шести вечера молодежь начала расходиться. Дарине позвонила подруга. Ответила, чтобы ее не ждали. Домой вернется сама. Больше живой девушку не видели.

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