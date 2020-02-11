Трое погибших и искалеченные: первые подробности столкновения маршрутки с легковушкой

Между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской области произошла смертельная авария 11 февраля.

Там около 8.34 столкнулись рейсовый автобус сообщением "Снигиревка-Херсон" и автомобиль Daewoo, по информации полицейских.

Автор: facebook.com/suspilne.kherson Между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской произошла смертельная авария

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В результате столкновения погибли три человека из легкового автомобиля, за жизнь еще одного пассажира легковушки борются врачи. Есть ли искалеченные среди пассажиров маршрутки - пока неизвестно.

Автор: facebook.com/suspilne.kherson Погибли три человека из легкового автомобиля, за жизнь еще одного пассажира борются врачи

На месте работают медики и полицейские. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В селе Островок Теребовлянского района на Тернопольщине произошла авария. В лобовом столкновении сошлись рейсовая маршрутка сообщением Теребовля - Хмелевка и легковушка. Покалечилась 80-летняя женщина.