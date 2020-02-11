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вторник, 11 февраля 2020 11:35

Трое погибших и искалеченные: первые подробности столкновения маршрутки с легковушкой

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Между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской области произошла смертельная авария 11 февраля.

Там около 8.34 столкнулись рейсовый автобус сообщением "Снигиревка-Херсон" и автомобиль Daewoo, по информации полицейских.

Автор: facebook.com/suspilne.kherson
  Между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской произошла смертельная авария
Между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской произошла смертельная авария

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В результате столкновения погибли три человека из легкового автомобиля, за жизнь еще одного пассажира легковушки борются врачи. Есть ли искалеченные среди пассажиров маршрутки - пока неизвестно.

Автор: facebook.com/suspilne.kherson
  Погибли три человека из легкового автомобиля, за жизнь еще одного пассажира борются врачи
Погибли три человека из легкового автомобиля, за жизнь еще одного пассажира борются врачи

На месте работают медики и полицейские. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В селе Островок Теребовлянского района на Тернопольщине произошла авария. В лобовом столкновении сошлись рейсовая маршрутка сообщением Теребовля - Хмелевка и легковушка. Покалечилась 80-летняя женщина.

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11
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