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пятница, 13 августа 2021 19:56

Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
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В Одесской области разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился.

Авария произошла сегодня, 13 августа, в селе Заря. Полицейские ехали с командировки, сообщили в отделе коммуникации областной ведомства.

В Одесской области в ДТП разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области в ДТП разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился
В Одесской области в ДТП разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился
В Одесской области в ДТП разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился

"Сотрудников управления уголовного розыска областной полиции направили в командировку. По дороге с Татарбунар в Сарату они съехали на служебном автомобиле в кювет. В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован", - сказано в сообщении.

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Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Более подробная информация будет позже.

"Сегодня в ДТП погибли три моих товарища - сотрудники уголовного розыска главка полиции, один человек травмирован. Хорошие люди, с которыми мне пришлось пройти общий путь, с кем-то учиться, с кем-то работать бок о бок", - рассказал Дмитрий Ревун с отдела ювенальной превенции областной полиции ..

Искалеченный полицейский находится в реанимации, по информации Telegram-канала "Х *** я Одесса". Также там отмечают, что автомобиль полицейских перевернулся.

На ул. Рокоссовского в Чернигове. Водитель легковушки раздавила на пешеходном переходе майора полиции Олега Шерпатого. Работал инспектором отдела ювенальной превенции. От полученных травм погиб на месте.

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