Трое несовершеннолетних со старшим товарищем устроили стрельбу в центре города

В Луцке четверо неизвестных устроили стрельбу. Происшествие случилось на Театральной площади

Полицейские обнаружили это событие в соцсетях. И уже через 2 ч. установили личности стрелков. Ими оказались местные жители. Трое несовершеннолетние, один совершеннолетний, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua В ценре Луцка четверо неизвестных устроили стрельбу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ворвался в чужую квартиру и открыл стрельбу: спецназовцы ловили вооруженного хулигана

"Их доставили в Луцкое районное управление, опросили и изъяли пистолет. Решается вопрос о привлечении их к ответственности", - говорится в сообщении.

Автор: vl.npu.gov.ua Стрельцов задержали. Трое среди задержанных - несовершеннолетние

Дело расследуют как хулиганство.

Мужчина устроил стрельбу на просп. Соборном в Запорожье. Патрульные получили 2 вызова от прохожих. Очевидцы также сообщили приметы стрелка. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был пьян, вел себя неадекватно.