Трое несовершеннолетних со старшим товарищем устроили стрельбу в центре города

В Луцке четверо неизвестных устроили стрельбу. Происшествие случилось на Театральной площади
Полицейские обнаружили это событие в соцсетях. И уже через 2 ч. установили личности стрелков. Ими оказались местные жители. Трое несовершеннолетние, один совершеннолетний, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Их доставили в Луцкое районное управление, опросили и изъяли пистолет. Решается вопрос о привлечении их к ответственности", - говорится в сообщении.
Дело расследуют как хулиганство.
Мужчина устроил стрельбу на просп. Соборном в Запорожье. Патрульные получили 2 вызова от прохожих. Очевидцы также сообщили приметы стрелка. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был пьян, вел себя неадекватно.
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