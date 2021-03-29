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понедельник, 29 марта 2021 12:22

Трое несовершеннолетних со старшим товарищем устроили стрельбу в центре города

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В Луцке четверо неизвестных устроили стрельбу. Происшествие случилось на Театральной площади

Полицейские обнаружили это событие в соцсетях. И уже через 2 ч. установили личности стрелков. Ими оказались местные жители. Трое несовершеннолетние, один совершеннолетний, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua
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В ценре Луцка четверо неизвестных устроили стрельбу

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"Их доставили в Луцкое районное управление, опросили и изъяли пистолет. Решается вопрос о привлечении их к ответственности", - говорится в сообщении.

Автор: vl.npu.gov.ua
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Стрельцов задержали. Трое среди задержанных - несовершеннолетние

Дело расследуют как хулиганство.

Мужчина устроил стрельбу на просп. Соборном в Запорожье. Патрульные получили 2 вызова от прохожих. Очевидцы также сообщили приметы стрелка. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был пьян, вел себя неадекватно.

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Дата
29
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