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четверг, 17 июня 2021 19:43

Трое мужчин бросили "коктейль Молотова" в кафе

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Трое мужчин бросили &quot;коктейль Молотова&quot; в кафе
В Днепре мужчины пытались поджечь кафе и магазин. Фото: Нацполиция

В Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин.

Злоумышленник бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также парни пытались поджечь магазин, расположенный рядом с кафе. Злоумышленников задержали правоохранители, ими оказались жители Каменского 19-20 лет. В ребят изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, схемы с местоположениям заведения и пластиковую бутылку с неизвестным веществом.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Им грозит тюремное заключение от 3 до 10 лет.

В селе Юхны Мироновской городской территориальной общины в Киевской области мужчина после пьяной ссоры поджег жену.

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