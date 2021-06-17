Трое мужчин бросили "коктейль Молотова" в кафе

В Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин.
Злоумышленник бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Также парни пытались поджечь магазин, расположенный рядом с кафе. Злоумышленников задержали правоохранители, ими оказались жители Каменского 19-20 лет. В ребят изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, схемы с местоположениям заведения и пластиковую бутылку с неизвестным веществом.
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Злоумышленникам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Им грозит тюремное заключение от 3 до 10 лет.
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