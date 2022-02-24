Трое гражданских погибли - МВД сообщает последние новости

Министерство внутренних дел сообщает оперативную информацию в настоящее время.

В Одессе в Малиновском районе попал снаряд на территорию воинской части Нацгвардии 3012. Информацию о пострадавших уточняют.

В Киевской области была обстреляна военная часть Нацгвардии. Вероятно из ракетного вооружения. О потерях подтвержденной информации нет.

Возле отдела пограничной службы "Дергачи" в Харьковской области начался минометный обстрел.

В городе Угледар Донецкой области под обстрелом погибли три гражданских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ сбили шестой российский самолет, под Харьковом ликвидировали танки РФ

"На территории Украины все службы МВД в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.