Трое детей провалились под лед. Двух не спасли

На Харьковщине трое детей провалились под лед. Двое погибли. Фото - za.in.ua

В Лозовой на Харьковщине провалились под лед трое школьников - 12 и 13 лет.

Трагедия произошла 17 февраля около 15.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подростки вышли на лед и провалились в водоем. 12-летнего парня спасли свидетели происшествия. Сейчас он находится в больнице. Его товарищи 12 и 13 лет погибли. Их тела обнаружили под водой", - сказано в сообщении.

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У спасенного ребенка - переохлаждение. Угрозы жизни нет, сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Запорожской области, в с. Долинское, на пруду утонули трое 5-летних детей. Они провалились под лед.