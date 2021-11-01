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понедельник, 01 ноября 2021 08:07

Трое детей погибли в жуткой аварии

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Трое детей погибли в жуткой аварии
В Кировоградской области в ночном ДТП погибли четыре человека. Из них трое – дети. Фото: npu.gov.ua

Трое детей и взрослый погибли в ДТП вблизи села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области.

Авария произошла 1 ноября в 01.05 на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, сообщили в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Случилось столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли четыре человека. Из них трое детей 16, 12 и 11 лет", - рассказали спасатели.

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Тела погибших спасатели освобождали с помощью специнструмента.

Больше о трагедии сообщат позже. Все обстоятельства устанавливают следователи.

В Херсонской области внедорожник со скоростью влетел в дерево. Погибли четыре человека, среди них - двое детей.

Еще двоих детей 2004 года рождения госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

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Дата
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