Трое детей едва не утонули из-за дырявой лодки

Троих детей спасли из дырявой лодки. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В Хмельницкой области трое детей дрейфовали на дырявой лодке по реке Волк.

Дети в лодке звали на помощь. Местные жители сразу вызвали спасателей, говорится в сюжете ТСН.

Когда спасатели прибыли на место, дырявое судно было наполовину заполнено водой.

Внутри сидели двое мальчиков - 11 и 9 лет, 6-летняя девочка и собака. Все были испуганные и мокрые.

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Дети рассказали, что лодку нашли возле берега. Решили в ней поиграть, но не заметили как ее унесло.

В прошлом году в Краснограде на Харьковщине 9-летний мальчик утонул во время катания на лодке. Трагедия произошла на глазах его 11-летнего брата и сестры, 13 лет. Выяснилось, двое братьев вместе с сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по реке Берестова без присмотра родителей. В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду. Младший из детей не смог выплыть на берег и утонул.