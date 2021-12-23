Три грузовика сошлись в смертельном столкновении

22 декабря около 20:00 на трассе возле поселка Доброслав в Одесской области столкнулись три грузовика.
Погибли два водителя 62 и 55 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу. Там в лоб столкнулся с грузовиком такой же марки", - сказано в сообщении.
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Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с автомобилями. В результате аварии он не пострадал.
Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.
На трассе Одесса-Новоазовск в Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Один человек погиб и еще один попал в больницу.
Виновнику аварии грозит до восьми лет заключения.
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