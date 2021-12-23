 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были крупнейшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были крупнейшие природные катастрофы года
Просмотров: 81
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Просмотров: 1404
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 1998
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4149
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1458
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2250
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
5
3
7
5
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
СБУ поймала фейкового президента Украины
СБУ поймала фейкового президента Украины
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Установили личность погибшей во время пожара в гостиничном комплексе
Установили личность погибшей во время пожара в гостиничном комплексе
Видео
Все видео
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
Депутат, сбивший насмерть велосипедиста, не имел никаких документов: видео
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1521
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1035
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2853
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 801
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 09:44

Три грузовика сошлись в смертельном столкновении
3

  Комментировать

В Одесской области столкнулись три грузовика. Погибли два водителя
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области столкнулись три грузовика. Погибли два водителя
В Одесской области столкнулись три грузовика. Погибли два водителя

22 декабря около 20:00 на трассе возле поселка Доброслав в Одесской области столкнулись три грузовика.

Погибли два водителя 62 и 55 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу. Там в лоб столкнулся с грузовиком такой же марки", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео

Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с автомобилями. В результате аварии он не пострадал.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

На трассе Одесса-Новоазовск в Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Один человек погиб и еще один попал в больницу.

Виновнику аварии грозит до восьми лет заключения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три грузовика сошлись в смертельном столкновении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Регбисты провели в зимних горах 72 дня

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 15993
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12015
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 7 Просмотров: 11700
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11052
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8226
Происшествия
В Польше внезапно умер украинский танцор
В Польше внезапно умер украинский танцор Просмотров: 243
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
5
 Просмотров: 513
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
 Просмотров: 2547
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 7947
13-летний борец жестоко поиздевался над девушкой в школе
13-летний борец жестоко поиздевался над девушкой в школе Просмотров: 3465
Больше всего комментируют
27
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
7
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
5
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
Голосов: 268
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть