Три грузовика сошлись в смертельном столкновении

Фото: od.npu.gov.ua

22 декабря около 20:00 на трассе возле поселка Доброслав в Одесской области столкнулись три грузовика.

Погибли два водителя 62 и 55 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу. Там в лоб столкнулся с грузовиком такой же марки", - сказано в сообщении.

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Водитель автопоезда DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с автомобилями. В результате аварии он не пострадал.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

На трассе Одесса-Новоазовск в Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Один человек погиб и еще один попал в больницу. Виновнику аварии грозит до восьми лет заключения.