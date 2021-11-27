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суббота, 27 ноября 2021 21:00

Четыре грузовика сошлись в смертельном столкновении
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В Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Есть погибший и раненый
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
В Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Есть погибший и раненый
В Николаевской области столкнулись четыре грузовика. Есть погибший и раненый

На трассе Одесса-Новоазовск в Николаевской области столкнулись четыре грузовика 27 ноября около 14:00.

Один мужчина погиб и еще один госпитализирован, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Столкнулись Renault Premium под управлением 38-летнего водителя, Volvo FN, за рулем которой находился 45-летний мужчина и DAF под управлением 49-летнего водителя. Последнее авто после от столкновения вылетело на полосу встречного движения, где столкнулось с грузовиком MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина", - сказано в сообщении.

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Водитель MAN с телесными повреждениями был госпитализирован. Его 39-летний пассажир скончался в "скорой".

Следователи начали уголовное производство. Виновнику аварии грозит до восьми лет заключения.

Вблизи поселка Вороновица под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo.

В результате погибли супруги 60 и 58 лет. Они ехали в Volkswagen Touranо. Водитель и пассажир другой легковушки – в больнице.

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Дата
27
ноября

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