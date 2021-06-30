Три человека разбились на трассе: фото и видео рокового столкновения

Фото: mk.npu.gov.ua

Возле села Костычи в Баштанском районе Николаевщины столкнулись KIA Optima и Mazda. Три человека погибли, еще двое - травмированы.

Авария произошла 30 июня около 12:50 на трассе Кропивницкий - Николаев, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушки после столкновения вылетели в кювет: показали последствия роковой поездки

"Погибли оба водителя и пассажирка Mazda. Два человека с травмами в больнице, в том числе, малолетний ребенок", - рассказали полицейские.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели, которые деблокирует тела.

Причины ДТП устанавливаются.

30 июня вблизи села Сытное Дубенского района Ровенской области столкнулись Тoyota Corolla и грузовик DAF. Двое студентов-иностранцев, пассажиров легковушки, погибли на месте. Еще двое и водитель - в больнице. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал.