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понедельник, 06 мая 2019 01:58

Три человека погибли в ДТП на автодороге Киев-Одесса

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Три человека погибли в ДТП на автодороге Киев-Одесса
На трассе Киев-Одесса погибли 3 человека. Фото: ТСН

Недалеко от села Троицкое Беляевского района Одесской области на автодороге Киев-Одесса произошла авария автомобилей BMW и Volkswagen.

Водитель Volkswagen, выезжал с местного рынка, не уступил дорогу водителю автомобиля BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Погибли водитель и один из пассажиров "Фольксвагена", а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП.

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10 апреля на Вышгородской трассе недалеко от села Новые Петровцы Киевской области произошло ДТП.

Автомобиль Volkswagen съехал с дороги на участок ремонта, сделал несколько переворотов в воздухе и загорелся. В салоне находились двое мужчин. Они получили серьезные травмы.

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