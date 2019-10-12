Третьи сутки разыскивают 15-летнюю школьницу, с которой оборвалась связь

На Закарпатье разыскивают 15-летнюю Анну Утемишеву из села Богдан Раховского района.

Девушка еще 9 октября ушла в неизвестном направлении и связь с ней оборвалась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье разыскивают 15-летнюю Анну Утемишеву из села Богдан Раховского района

"11 октября в полицию обратилась мать пропавшей. Сообщила о том, что ее несовершеннолетняя дочь 9 октября ушла из дома и по настоящее время не вернулся", - сказано в сообщении.

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Приметы пропавшей: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные длинные.

Была одета: синяя угла, синие джинсы, белые туфли.

Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом на линию "102".

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