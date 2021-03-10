Третьи сутки поисков 7-летней девочки не дали результата: что говорят местные и полиция

В Херсонской области разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района. Девочка исчезла 7 марта. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

На Херсонщине 3-и сутки продолжаются поиски 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района.

Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, кинологи с собаками-поисковикам, местные и волонтеры из разных городов за 2 суток несколько раз прочесали всю местность в радиусе 10 км, куда мог прийти ребенок. Результата такие меры не дали. Поэтому поиски расширили. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал Виталий Байдаров с отдела коммуникации областной полиции.

"Поиски продолжаются в населенном пункте и вокруг. Полицейские опрашивают селян, собирают любую полезную информацию по другим населенным пунктам. Устанавливаются водители, которые проезжали по селу в момент исчезновения девочки. Отрабатываются все версии, в том числе и та, что ребенка могли вывезти на авто. Ищем любую зацепку, которая поможет разыскать девочку", - говорит Байдаров.

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Волонтеры расклеивают ориентировки в соседних населенных пунктах. А местные говорят, что девочка доверчива к людям, проявляет любовь к посторонним.

"Она доверчива к чужим. Могла вот так просто подойти к незнакомому, поговорить, обнять", - говорит соседка Мария Стасишин.

Водителей, проезжающих мимо села 7 марта вечером, просят просмотреть свои регистраторы, там может быть ценная информация. Полиция и родные считают: вероятнее всего Маричка исчезла в районе остановки общественного транспорта, там ее видели в последний раз. Девочка живет недалеко от остановки, в день исчезновения она хотела встретить автобус, потому что им должен был приехать папа с подарком на 8 марта. Папа приехал, а вот девочка исчезла, родные предполагают, что ее вывезли из села.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась. На вид ей 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные. Была одета в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.