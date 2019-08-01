Третьи сутки ищут пропавшего солдата-контрактника

Во Львове разыскивают военнослужащего 22-летнего Кирилла Белобородова из Одессы. Фото - zaodessu.com.ua

Третьи сутки во Львове разыскивают военнослужащего 22-летнего Кирилла Белобородова из Одессы. 29 июля он не явился на службе.

О дезертирстве пока не идет, также военный не имел при себе оружия, сообщает "Правда за Одессу".

"В понедельник Кирилл не вышел на службу в часть по ул. Городецкая 40, телефон выключен, местонахождение неизвестно. Был одет в зеленую футболку и синие джинсы", - сказано в сообщении.

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Белобородов служит по контракту в Военной службе правопорядка. В казарме не жил, снимал квартиру.

Кто имеет какие-то данные о местонахождении данного военнослужащего, просят звонить +380631238172.

20-летний боец ​​Нацгвардии выстрелил себе в голову в помещении Киевского районного суда Одессы. Служил в конвойном батальоне и в суде находился на службе. Мужчину прооперировали, однако спасти не смогли.