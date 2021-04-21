Трехлетние близнецы горели в доме: что известно о семье, в которой произошла трагедия

В селе Высоком Черниговской области во время пожара погиб 3-летний мальчик. Его сестра-близнец - в больнице. Фото: dsns.gov.ua

Стали известны подробности смертельного пожара в Высоком на Черниговщине. Там в доме сгорел 3-летний мальчик. Его сестра-близнец - в больнице. Дети горели в доме, пока мать ходила в детский сад за третьим ребенком.

Дом, где жила женщина с детьми, на окраине села. Женщина его сняла полгода назад. Сюда переехала после развода с мужем, хотя родом из соседнего села. Без присмотра близнецы остались буквально на 20 мин. Соседи говорят, что женщина была хорошей мамой, просто с тяжелой судьбой, передает ТСН.

Первым в горящий дом бросился Абил Гусейов. Он живет напротив и из окна увидел дым. Обгоревший мальчик уже не дышал, девочку мужчина нашел впоследствии за шкафом.

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В доме сгорел только диван, он недалеко от печки, между ними обгоревший детский пластмассовый горшок. Вероятно, дети, оставленные без присмотра, играли со спичками или с огнем из печки. Окончательные причины трагедии еще устанавливаются.

Погибшего мальчика похоронят завтра, 22 апреля. Состояние его сестры тяжёлое, кроме отравления угарным газом, еще имеет обгоревшие руки и лицо.

Трагедия произошла днем ​​20 апреля на ул. Гончаров в селе Высоком Борзнянского района Черниговской области. Еще до прибытия пожарных из задымленного дома соседи вынесли близнецов - брата и сестру. Дети были в критическом состоянии. Смерть мальчика вскоре констатировали медики бригады "скорой", прибывшей на вызов.