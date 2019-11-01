Требовали квартиру в центре города: двое братьев похитили 59-летнего мужчину

В Днепре злоумышленники похитили мужчину и требовали переписать на них квартиру. Фото - dp.npu.gov.ua

В Днепре неизвестные похитили 59-летнего мужчину. Удерживали и требовали переписать квартиру на пр. Гагарина.

Исчезновение дяди обеспокоило его двоюродного племянника. Поскольку за 2 недели до того к мужчине приходили неизвестные, угрожали и забрали паспорт, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"31 октября в полицию обратился племянник потерпевшего и сообщил об исчезновении двоюродного дяди. Было установлено, что 29 октября его затащили в автомобиль и отвезли в квартиру по ул. Софьи Ковалевской. Там удерживали против воли в течение трех дней. Обещали отпустить, если оформит на них право собственности на свою квартиру, которая находится в состоянии незавершенной приватизации", - рассказали в полиции.

Похитителей установили и задержали. Ими оказались двое братьев 20 и 27 лет. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

47-летнего киевлянина похитили и более года удерживали в арендованном доме на Киевщине. Требовали передать квартиру на улице Сырецкой, которую тот получил в наследство в начале 2018-го.