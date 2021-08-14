Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские

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В результате столкновения между силовиками и Нацкорпусом под Офисом президента пострадали семь полицейских.

Они имеют ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы, сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

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"Всем, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, обещали свободный доступ на площадь перед Офисом президента. Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку. И спровоцировали столкновения с силовиками. Те были вынуждены применить полицейские меры принуждения", - рассказал Шевченко.

Сейчас ситуация спокойная. МВД призывает всех участников акции соблюдать порядок и протестировать мирно.

Национальный корпус устроил митинг под Офисом президента. В 13:00 представители партии начали собираться на площади Независимости. Нацкорпус требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым.