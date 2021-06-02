Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки

Елена Зайцева из Запорожья 4 апреля нашла в петле 15-летнюю дочь. А через пять дней после похорон обнаружила в ее вещах предсмертную записку. В ней школьница жаловалась на травлю в школе. И обвинила учителей в своей смерти. Фото: скриншот с видео

Самоубийство 15-летней Виктории Зайцевой из школы №47 Запорожья не связано с буллингом.

Таких фактов в ходе проверки специальная комиссия при департаменте образования городского совета не обнаружила. Об этом сообщили во время круглого стола, инициированного "Агентством региональных инициатив".

"Наша комиссия, которая работала, фактов буллинга не нашла. Нарушений со стороны школы в служебном расследовании мы не обнаружили", - сказал директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.

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И вообще ни одного факта систематической травли в школах города не обнаружено.

"Сообщения, которые мы получали от учебных заведений, мы рассматривали. В прошлом году было 10 таких заседаний, в этом году уже 22, но ни одного факта систематической травли подтверждено не было", - добавила начальница службы по делам детей горсовета Наталья Сиворакша.

По факту смерти ученицы школы №47 было открыто уголовное производство, расследование по этому делу продолжается.

В Запорожье в собственной комнате повесилась 15-летняя Виктория, ученица местной гимназии №47. Девушку в петле нашла мать, Елена Зайцева. Трагедия произошла 4 апреля. А через пять дней после похорон женщина в вещах покойной дочери наткнулась на предсмертную записку. Ее содержание всколыхнуло и поразило страну. В прощальном письме девятиклассница обвинила учителей и сверстников в буллинге. В частности, в записке Виктория рассказала о двух учительниц и назвала их имена. Это классный руководитель и учитель украинского языка. Они якобы систематически оскорбляли учеников ее класса.