Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки

 
Ексклюзивы
1/5
Чего больше всего боятся судьи в Украине
Чего больше всего боятся судьи в Украине
Просмотров: 18
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 270
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 234
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1485
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 999
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 603
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 486
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 477
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 441
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
7
9
3
3
7
Украинская туристка исчезла во время похода в горы
Украинская туристка исчезла во время похода в горы
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
Гинеколог во второй раз погорел на сутенерстве
Гинеколог во второй раз погорел на сутенерстве
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
Молотком по голове и ножом по горлу: грабитель искалечил продавщицу
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Видео
Все видео
Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки
Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки
Блогершу, которая разгромила гостиничный номер, спасали от самоубийства
Блогершу, которая разгромила гостиничный номер, спасали от самоубийства
Шестеро детей искалечились в масштабном столкновении
Шестеро детей искалечились в масштабном столкновении
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
Подошел с ножом и схватил за волосы: мужчина посреди улицы напал на девушку
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Два барана: маршрутчики подрались за место на остановке: видео
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 270
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1890
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 495
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 954
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 315
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 10:25

Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки

  Комментировать
Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки
Елена Зайцева из Запорожья 4 апреля нашла в петле 15-летнюю дочь. А через пять дней после похорон обнаружила в ее вещах предсмертную записку. В ней школьница жаловалась на травлю в школе. И обвинила учителей в своей смерти. Фото: скриншот с видео

Самоубийство 15-летней Виктории Зайцевой из школы №47 Запорожья не связано с буллингом.

Таких фактов в ходе проверки специальная комиссия при департаменте образования городского совета не обнаружила. Об этом сообщили во время круглого стола, инициированного "Агентством региональных инициатив".

"Наша комиссия, которая работала, фактов буллинга не нашла. Нарушений со стороны школы в служебном расследовании мы не обнаружили", - сказал директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело с самоубийством 15-летней школьницы получило продолжение

И вообще ни одного факта систематической травли в школах города не обнаружено.

"Сообщения, которые мы получали от учебных заведений, мы рассматривали. В прошлом году было 10 таких заседаний, в этом году уже 22, но ни одного факта систематической травли подтверждено не было", - добавила начальница службы по делам детей горсовета Наталья Сиворакша.

По факту смерти ученицы школы №47 было открыто уголовное производство, расследование по этому делу продолжается.

В Запорожье в собственной комнате повесилась 15-летняя Виктория, ученица местной гимназии №47. Девушку в петле нашла мать, Елена Зайцева. Трагедия произошла 4 апреля. А через пять дней после похорон женщина в вещах покойной дочери наткнулась на предсмертную записку. Ее содержание всколыхнуло и поразило страну. В прощальном письме девятиклассница обвинила учителей и сверстников в буллинге. В частности, в записке Виктория рассказала о двух учительниц и назвала их имена. Это классный руководитель и учитель украинского языка. Они якобы систематически оскорбляли учеников ее класса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Травля и самоубийство 15-летней школьницы: комиссия обнародовала результаты проверки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

Украинская туристка исчезла во время похода в горы

Домой оставалось меньше километра: женщина не вернулась из церкви

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 26669
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 8370
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 18 Просмотров: 4914
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3861
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3735
Происшествия
Блогершу, которая разгромила гостиничный номер, спасали от самоубийства
Блогершу, которая разгромила гостиничный номер, спасали от самоубийства
 Просмотров: 666
Мужчина зверски расправился с родственником из-за оплаты коммуналки
Мужчина зверски расправился с родственником из-за оплаты коммуналки Просмотров: 513
Шестеро детей искалечились в масштабном столкновении
Шестеро детей искалечились в масштабном столкновении
 Просмотров: 306
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова"
Мотоцикл понесло на бетон - в страшном ДТП погиб боец "Азова" Просмотров: 720
Пожарный расстрелял колег и пустил себе пулю в голову
Пожарный расстрелял колег и пустил себе пулю в голову Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
18
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
Голосов: 2552
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть