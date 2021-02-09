Транзит наркотиков и торговля данными: Нескоромный записал видеообращение

Бывшему первому заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: t.me/neskoromnyidmytro

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого обвиняют в заказе убийства генерала ведомства Андрея Наумова, готов передать европейским правоохранителям информацию о коррупции в высших эшелонах власти в Украине.

Об этом заявил в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале. Также сообщил, что анонсированная им пресс-конференция не состоится. Так ему посоветовали адвокаты, потому что украинские правоохранители объявили его в международный розыск.

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"Как и прежде, готов предоставить украинскому обществу информацию о том, что происходит в СБУ. Спецслужба не работает на пользу Украины, многие сотрудники работают на ту или иную страну. Торговля данным, контрабанда, транзит наркотиков - этим занимаются подразделения СБУ. При этом глава Иван Баканов не контролирует ситуацию в ведомстве и часто не понимает, что происходит. Им играет непорядочное окружение. Поэтому и у президента нет полной картины. У меня есть информация, которую я готов обнародовать", - заявил Нескоромный.

Добавил, что находится в Брюсселе. И его юристы ведут переговоры с международными правоохранительными органами. Сам он никогда не согласится работать против Украины, но готов предоставить данные о хищении международной помощи, вывод средств из Ощадбанка и Приватбанка.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Подозрение в преступлении вручили родственникам Нескоромного. Его самого объявили в розыск.