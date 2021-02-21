Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья

В Харькове у плиточного завода на полном ходу столкнулись и сошли с рельсов трамваи 23 и 26 маршрутов.
В местных паблик свидетели ДТП распространяют соответствующие фото. На них видно, что транспортные средства снесли бетонный столб и несколько толстых деревьев, потеряли часть обшивки. После этого один из трамваев развернуло на рельсах, а второй - проорал десятки метров по земле.
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Информации о пострадавших в аварии нет.
В Киеве трамвай чуть не снес МАФы. Инцидент произошел на ул. Тараса Шевченко. На фото видно, что трамвай просто замер в снегу.
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