Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья

В Харькове у плиточного завода на полном ходу столкнулись и сошли с рельсов трамваи 23 и 26 маршрутов.

Фото: t.me/truexanews

В местных паблик свидетели ДТП распространяют соответствующие фото. На них видно, что транспортные средства снесли бетонный столб и несколько толстых деревьев, потеряли часть обшивки. После этого один из трамваев развернуло на рельсах, а второй - проорал десятки метров по земле.

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Информации о пострадавших в аварии нет.

В Киеве трамвай чуть не снес МАФы. Инцидент произошел на ул. Тараса Шевченко. На фото видно, что трамвай просто замер в снегу.