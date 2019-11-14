В Хмельницкой области трактор раздавил 6-летнего мальчика. Фото - hm.npu.gov.ua

В селе Жилинцы Шепетовского района Хмельницкой области трактор раздавил 6-летнего мальчика.

Трагедия произошла 13 ноября около 14.55, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель трактора, объезжая автобус, который стоял на остановке, совершил наезд на мальчика. По предварительной информации, ребенок пытался перебежать проезжую часть дороги перед автобусом и попал под колеса. Маленький пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

В селе Драчинцы Кицманского района Черновицкой области 5-летнюю девочку переехал трактор. Водитель был пьян.