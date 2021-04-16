Трактор на трассе оставил от легковушки только лом: кадры жуткой аварии

16 апреля на автодороге Харьков-Волчанск в Харьковском районе столкнулись легковушка Volkswagen Golf и трактор JCB.

В результате аварии погиб 32-летний водитель легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Харьковской области.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны два отделения ДСНС на аварийно-спасательных автомобилях.

Обстоятельства аварии выясняются.

На Николаевщине в столкновении грузовика с микроавтобусом погиб мужчина. Авария произошла 15 апреля возле села Михайло-Ларино. В грузовике перевозили тела умерших от Covid-19.