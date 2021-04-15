Грузовик с гробами умерших от Covid-19 не разминулся с микроавтобусом

На Николаевщине в столкновении грузовика с микроавтобусом погиб человек.

Авария произошла 15 апреля возле села Михайло-Ларино. В грузовике перевозили тела умерших от Covid-19, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Около 6:05 на автодороге Н-11 Николаев - Днепр возле села Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты "Фотон Кобальт" и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил в гробах 6 тел умерших от Covid. Вследствие ДТП водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля "Фото Кобальт" получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua В грузовике перевозили тела умерших от Covid-19

Автор: mk.npu.gov.ua Водитель микроавтобуса скончался на месте

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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