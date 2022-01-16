Трагедия во время восхождения на Говерлу: фото и подробности о погибших и искалеченных

Во время восхождения на Говерлу в Ворохтянской территориальной громаде на Ивано-Франковщине погибла 57-летняя Елена Стодола из Южного Одесской области.

Ее сын 34-летний Анатолий Стодола и его любимая 32-летняя Виктория Рыбак - искалечились, рассказал в Facebook одессит Андрей Хаецкий.

Автор: facebook.com/Андрей Хаецкий Во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя Елена Стодола из Южной Одесской области. Подъем она совершала в свой день рождения. Ее сын – искалечился

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"Анатолий и его мать – стоматологи. С началом войны на Донбассе Анатолий регулярно ездит на передовую как волонтер и оказывает бесплатную помощь украинским военным. Его девушка Виктория – доброволец и волонтер", - рассказал Хаецкий.

Автор: facebook.com/Андрей Хаецкий Виктория Рыбак – искалечились. Поднималась на Говерлу с возлюбленным и его матерью

Добавил, что у Анатолия сложный перелом бедра со смещением. Виктория Рыбак с многочисленными травмами.

Трагедия произошла после обеда 15 января на синем маршруте при восхождении на Говерлу. Три человека упали в обрыв. В результате падения 57-женщина погибла - пролетела метров 200 и ударилась головой в дерево. В этот день она праздновала день рождения. Ее сын и его девушка – искалечились.