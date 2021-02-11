Трагедия в Запорожье: что рассказал единственный подозреваемый

В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациентов и врач. Фото: zp.npu.gov.ua

Завхоз областной инфекционной больницы Запорожья 64-летний Игорь Носов будет оставаться под ночным домашним арестом. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности. Он ждал апелляцию, но суд так и не получил все материалы дела.

Причиной возгорания в больнице называют утечку кислорода из-за неисправного медицинское оборудование. А Носов - пока единственный подозреваемый. Однако он уверяет, что оборудование не обслуживал.

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"Я не обслуживал, оборудование, которое было там. И мой персонал так же. За это оборудования несли ответственность непосредственно врачи, медперсонал. Мы к нему вообще не имели никакого отношения", - сказал Носов, передает "Сегодня".

Окончательные причины трагедии устанавливаются. Работает специальная лаборатория ГСЧС и криминалистическая лаборатория.

"Аппараты ИВЛ были высокого класса, 2 из них были куплены только в 2020-м осенью", - говорит главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко.

Все аппараты ИВЛ опечатаны.

Причиной смертельного пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье могли стать аппараты ИВЛ с увеличенной подачей кислорода. Такую версию не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко. По его словам, эта трагедия подобная к инцидентам в Турции, России и Западной Европе, где также взрывалось оборудование.