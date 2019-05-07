Трагедия в Шереметьево: появились первые данные из черных ящиков

Причиной катастрофы мог быть скачок напряжения и ошибка пилотирования. Фото: MSN.com

Специалисты расшифровали первые данные бортовых самописцев с самолета Superjet 100, который потерпел крушение при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Как отмечается, скачок напряжения из-за попадания в грозовой фронт в сочетании с неправильными действиями пилотов могли быть причиной аварии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, вероятно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - отметил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота

Действия пилотов также возникают ряд вопросов.

"Логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате, они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

5 мая воздушное судно сообщением Москва-Мурманск осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". При посадке произошло возгорание фюзеляжа самолета. На борту находились 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате катастрофы погиб 41 человек.