Трагедия в Одессе: в больнице скончался спасатель

Во время пожара в колледже в Одессе студенты прыгали из окон. Фото - od.dsns.gov.ua

В больнице №1 в Одессе умер спасатель 43-летний Сергей Шатохин.

Он участвовал в ликвидации пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На него с окна 5-го этажа прыгнула студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Мужчина все время находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов.

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Информацию о его смерти подтвердила заместитель главного врача Инга Назимкина.

"Да, умер, к сожалению. В 18:35 ", - сказала Инга Назимкина.

В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 10. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 5 работников ГСЧС. Семь человек погибли. Еще 8 остаются без вести пропавшими.