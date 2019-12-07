Трагедия в Одессе: в больнице скончался спасатель

В больнице №1 в Одессе умер спасатель 43-летний Сергей Шатохин.
Он участвовал в ликвидации пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. На него с окна 5-го этажа прыгнула студентка 16-летняя Ксения Бабенко. Мужчина все время находился в коме. Врачи не делали никаких прогнозов.
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Информацию о его смерти подтвердила заместитель главного врача Инга Назимкина.
"Да, умер, к сожалению. В 18:35 ", - сказала Инга Назимкина.
В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 10. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 5 работников ГСЧС. Семь человек погибли. Еще 8 остаются без вести пропавшими.
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