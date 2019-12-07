Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)

Спасатели продолжают разбирать завалы в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - odessa.online

7 декабря в 00.40 во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружено еще одно тело. Таким образом - пожар унес жизни 5 человек.

Работы на месте трагедии продолжаются, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Судьба 10 человек остается неизвестной, по информации полиции. Пострадали 32 человека, выписали - 18. Еще 11 находятся в больницах. Среди них 6 пожарных, 3 студента, 2 преподавателя.

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Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций.

Накануне в полиции уточнили информацию о найденных телах жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 18.20 6 декабря в результате пожара погибли 4 человека - студентка, которая выпрыгнула из окна, и трое женщин, тела которых были найдены на пепелище.