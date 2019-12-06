Трагедия в Одессе: сообщили причину смерти преподавательницы, которая выводила из горящего колледжа студентов

Названа предварительная причина смерти преподавательницы 43-летней Анны Бортюк. Ее тело нашли на пепелище в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы.
Она погибла, отравившись продуктами горения, сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан.
"По предварительным данным, причина смерти - отравление продуктами горения", - заявила чиновница.
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По уточненным данным, при пожаре в колледже находились 230 человек, из которых 165 студентов, сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.
13 пострадавших в пожаре уже выписаны из медицинских учреждений города. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
Здание на улице Троицкой в Одессе, где располагался колледж, обносят забором. Так хотят уберечь место, где продолжаются поиск тел погибших и следственные действия, от посторонних лиц.
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