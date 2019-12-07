Трагедия в Одессе: рассказали о состоянии пострадавших

Спасатели круглосуточно разбирают завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Фото - facebook.com/kotlyar.od

В больницах Одессы остаются 11 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС, сообщил заместитель городского головы Андрей Котляр.

"18 пострадавших выписаны домой, их состояние здоровья улучшилось. Один пожарный в крайне тяжелом состоянии в больнице №1, второй тяжелый - в военном госпитале. Остальные пациенты в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - рассказал Котляр.

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Сергей Шатохин получил травмы, упав с пожарной лестницы: у него тяжелая черепно-мозговая травма, и врачи пока не рискуют выводить его из медикаментозной комы. Хотя и отмечают некоторую положительную динамику в его состоянии.

Артема Щербакова придавило обломками внутренних лестниц в здании: у него многочисленные переломы ног и таза. Врачи констатируют, что его состояние стабилизировалось и постепенно улучшается. Хотя ситуация и остается крайне сложной.

Пожар в колледже произошла около 10 часов 4 декабря. Погибла студентка - 16-летняя Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна здания. 32 человека получили травмы, еще 14 считались пропавшими без вести. Тела 4-х человек нашли на пепелище.