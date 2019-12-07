Трагедия в Одессе: рассказали о состоянии пострадавших

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 252
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 189
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4230
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7695
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19728
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6498
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
4
3
11
5
6
Стены и пустота: как выглядит внутренний двор сгоревшего колледжа в Одессе
Стены и пустота: как выглядит внутренний двор сгоревшего колледжа в Одессе
Девушка выпала с 13-го этажа
Девушка выпала с 13-го этажа
Последний путь устелили цветами: простились с первой жертвой одесской трагедии
Последний путь устелили цветами: простились с первой жертвой одесской трагедии
Пожар в колледже: что происходит на месте пожарища
Пожар в колледже: что происходит на месте пожарища
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
На столичном проспекте вспыхнул масштабный пожар
Видео
Все видео
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Смертельный пожар в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Смертельный пожар в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Остатки здания сгоревшего колледжа могут обрушиться на спасателей
Остатки здания сгоревшего колледжа могут обрушиться на спасателей
Трагедия в Одессе: появилось видео начала пожара
Трагедия в Одессе: появилось видео начала пожара
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7695
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2223
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2466
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6498
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 171
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 12:08

Трагедия в Одессе: рассказали о состоянии пострадавших

  Комментировать
Трагедия в Одессе: рассказали о состоянии пострадавших
Спасатели круглосуточно разбирают завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Фото - facebook.com/kotlyar.od

В больницах Одессы остаются 11 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС, сообщил заместитель городского головы Андрей Котляр.

"18 пострадавших выписаны домой, их состояние здоровья улучшилось. Один пожарный в крайне тяжелом состоянии в больнице №1, второй тяжелый - в военном госпитале. Остальные пациенты в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - рассказал Котляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный пожар в Одессе: полиция указывает на разногласия

Сергей Шатохин получил травмы, упав с пожарной лестницы: у него тяжелая черепно-мозговая травма, и врачи пока не рискуют выводить его из медикаментозной комы. Хотя и отмечают некоторую положительную динамику в его состоянии.

Артема Щербакова придавило обломками внутренних лестниц в здании: у него многочисленные переломы ног и таза. Врачи констатируют, что его состояние стабилизировалось и постепенно улучшается. Хотя ситуация и остается крайне сложной.

Пожар в колледже произошла около 10 часов 4 декабря. Погибла студентка - 16-летняя Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна здания. 32 человека получили травмы, еще 14 считались пропавшими без вести. Тела 4-х человек нашли на пепелище.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трагедия в Одессе: рассказали о состоянии пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 33291
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7344
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7308
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 6885
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5904
Происшествия
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 1 Просмотров: 1152
Белые медведи подступили к жилищам россиян
Белые медведи подступили к жилищам россиян Просмотров: 423
Смертельный пожар в Одессе: полиция указывает на разногласия
Смертельный пожар в Одессе: полиция указывает на разногласия 1 Просмотров: 774
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
 Просмотров: 2628
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
5
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
"Спасибо, что не выбросили на улицу" – Филарет
Голосов: 715
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua