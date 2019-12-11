Трагедия в Одессе: директору колледжа во время суда стало плохо

Директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу відправили під домашній арешт. Фото - Одеське життя

Директор Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочерга до 8 февраля будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Также ей запрещено общаться со свидетелями и оденут электронный браслет.

Такое решение вынес Киевский райсуд Одессы 11 декабря.

Директора учебного заведения подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. На круглосуточном домашнем аресте настаивала прокуратура. Во время заседания Кочерге стало плохо. Из зала ее вывели медики и оказали помощь.

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Ее адвокат заявила, что у подзащитной посттравматический синдром и предоставила соответствующую справку. Уверяет, что во время пожара у ее клиентки сгорели паспорт и пенсионное удостоверение. А загранпаспорта совсем нет. Поэтому не сбежит. Также адвокат рассказала, что Любовь Кочерга помогала следствию и появлялась на допросы.

А Совет деректоров вузов Одесской области предложил взять директора колледжа на поруки. Но им в ходатайстве отказали.

По информации следствия, в колледже не было выявлено ни одного огнетушителя, а автоматическая система оповещения отсутствовала. Склад огнетушителей нашли под кроватью у коменданта. Оповещение о пожаре в колледже осуществлялось путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "Ревун" на первом этаже.