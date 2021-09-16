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четверг, 16 сентября 2021 12:52

Трагедия в Карпатах: показали место взрыва
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В Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей туристы развели костер и произошел взрыв. В результате два человека погибли. Еще пятеро - травмированы
Фото: zk.npu.gov.ua
В Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей туристы развели костер и произошел взрыв. В результате два человека погибли. Еще пятеро - травмированы
В Карпатах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей туристы развели костер и произошел взрыв. В результате два человека погибли. Еще пятеро - травмированы

Причиной смертельного взрыва в горах на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей стал снаряд времен Первой мировой войны.

На территории, где отдыхали туристы, проходили линии боев. На месте происшествия обнаружили обломки металла с коррозией, похожие на снаряд, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатья.

"На пастбище на горе Кукол на собственных авто приехала группа туристов. На месте отдыха разместили палатки и разводили костер. Вскоре там прогремел взрыв. Из-за него погибли два человека, сидевшие у огня. Свидетелем взрыва стал житель Ивано-Франковской области. Он рассказал об этом жене, а та позвонила в полицию ", - сказано в сообщении.

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В полиции также уточнили, что пострадавших не четверо, а пятеро. Дети 2 и 5 лет, которые были со взрослыми, не пострадали.

На обнародованных с места происшествия фото видно, что там до сих пор остаются вещи туристов - палатки и карематы. Неподалеку воронка и обломки снаряда.

"Происшествие произошло в месте линии боевых действий "Брусиловский прорыв" во времена Первой мировой войны. А также в месте линии обороны "Арпада" времен Второй мировой. Из-за чего на месте происшествия могут быть взрывоопасные предметы", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

15 сентября 10 туристов с двумя детьми из Коломыи Ивано-Франковской остановились на привал в долине "В Берды" вблизи села Вороненка Надворнянского района Ивано-Франковской области. Около 21:10 они развели костер, после чего произошел взрыв. Два человека погибли. Предварительно сообщали о четырех искалеченных.

В операции приняли участие спасатели из Ворохты, Верховины, Яремчи, Заросляка, Косово и Ивано-Франковска, а впоследствии и чрезвычайники из сел Лазещина, Ясиня, а также Рахова Закарпатской области.

Одна из травмированных туристок была в тяжелом состоянии, ее на носилках спасатели снесли к подножию горы.

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16
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