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вторник, 26 января 2021 15:20

Трагедия в Харькове: полиция знала о пансионате

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Трагедия в Харькове: полиция знала о пансионате
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

За прошлый год в харьковском доме престарелых, где произошел смертельный пожар, погибли 50 человек.

Полиция не могла не знать об этом, как и о работе заведения. Об этом в Facebook сообщил адвокат подозреваемого администратора Игоря Мирончука Сергей Веприцкий.

"2020 года в этом пансионате-хосписе умерло более 50 пожилых людей. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз", - заявил адвокат.

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По его мнению, в связи с этим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как структурное подразделение Министерства внутренних дел, не могла не знать, что существует это заведение и о том, что в нем отсутствуют элементарные противопожарные мероприятия.

Также, по словам Веприцкого, социальные службы, местные власти, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло".

В Харькове в пансионате для пожилых людей "Золотое время" на ул. Нижнегиевськой, 150-Б произошел пожар днем ​​21 января. В доме было 33 человека. Это пациенты и четверо работников. Погибли 15: 9 женщин и 6 мужчин. Самому старшему - 91 год, самой младшей - 71. Все были лежачие, поэтому не могли спастись. Через 3 дня в больнице скончался 80-летний мужчина. Якобы от пережитого стресса. 18 человек уцелели. Спасателям пришлось выносить большинство на руках к единому в здании выходу, потому что на окнах были решетки. 1 мужчина с 20% ожогов тела в больнице.

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